Александр Зверев проигрывает на старте турнира в Базеле.

Тейлор Фритц - (2) Александр Зверев - 7:6(7), 6:4
По ходу стартовой партии отчетного матча ни у одного из теннисистов так и не получилось отличиться на приёме. Да и в целом соперники заработали лишь 1 брейк-поинт на двоих - его фактически в дебюте встречи не смог реализовать как раз Зверев. В итоге, сет логично докатился до тай-брейка, на котором началась настоящая борьба нервов.
Сначала с двумя мини-брейками повел Александр, но позволил американцу ликвидировать отставание, а потом и сет-болл на собственной подаче получить. Фритц вместо того, чтобы ставить точку в сете, умудрился проиграть два собственных розыгрыша и сет-поинт на подаче возник уже у немца. Правда и Зверев ответил взаимностью и проиграл оба собственных мяча. На этот раз перевес в счёте Тейлор конвертировал в выигранную партию.
Вроде бы, досадное поражение на тай-брейке стартовой партии не сломила Зверева, который в начале партии даже зацепился на приёме и снова добрался до брейк-поинта. Но Фритц сумел защитить сложный гейм, а затем и воспользоваться провалом Александра в собственном гейме. До конца встречи разве что сам американец мог упрочить лидерство, но отпустил Зверева с брейк-поинта. 2-й номер посева же отыграть отставание шансов попросту не имел.
Во втором раунде турнира в Базеле Тейлор Фритц сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.
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