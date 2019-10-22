вторник, 22 октября 2019 г.

Александр Зверев проигрывает на старте турнира в Базеле.

Немецкий теннисист Александр Зверев получивший на соревнованиях категории ATP-500 в Базеле 2-й номер посева, не смог преодолеть даже стартовый раунд турнира. На старте соревнований Александр в двух партиях проиграл американцу Тейлору Фритцу, занимающему 31-ю строчку текущего мирового рейтинга. Судьбу стартового сета решил довольно напряженный тай-брейк, а вот в дебюте второй партии Зверев упустил собственную подачу и так и не смог отыграть это минимальное отставание до самого завершения встречи. На победу в поединке Тейлор Фритц потратил около 1 часа и 25 минут игрового времени.


Тейлор Фритц - (2) Александр Зверев - 7:6(7), 6:4

 По ходу стартовой партии отчетного матча ни у одного из теннисистов так и не получилось отличиться на приёме. Да и в целом соперники заработали лишь 1 брейк-поинт на двоих - его фактически в дебюте встречи не смог реализовать как раз Зверев. В итоге, сет логично докатился до тай-брейка, на котором началась настоящая борьба нервов.

Сначала с двумя мини-брейками повел Александр, но позволил американцу ликвидировать отставание, а потом и сет-болл на собственной подаче получить. Фритц вместо того, чтобы ставить точку в сете, умудрился проиграть два собственных розыгрыша и сет-поинт на подаче возник уже у немца. Правда и Зверев ответил взаимностью и проиграл оба собственных мяча. На этот раз перевес в счёте Тейлор конвертировал в выигранную партию.

Вроде бы, досадное поражение на тай-брейке стартовой партии не сломила Зверева, который в начале партии даже зацепился на приёме и снова добрался до брейк-поинта. Но Фритц сумел защитить сложный гейм, а затем и воспользоваться провалом Александра в собственном гейме. До конца встречи разве что сам американец мог упрочить лидерство, но отпустил Зверева с брейк-поинта. 2-й номер посева же отыграть отставание шансов попросту не имел.

Во втором раунде турнира в Базеле Тейлор Фритц сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

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о 20:14
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