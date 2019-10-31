Кристиан Гарин с тройного матч-болла вырвал у Жереми Шарди путевку в четвертьфинал Мастерса в Париже.

Чилийский теннисист Кристиан Гарин впервые в карьере пробивается в четвертьфинал турнира категории Мастерс. На стадии третьего круга соревнований в Берси Кристиан на тай-брейке решающего сета переиграл местного спортсмена Жереми Шарди, занимающего 65-ю строчку текущего мирового рейтинга. Гарин проиграл стартовый сет встречи на тай-брейке, но благодаря единственному успеху на приеме во второй партии смог перевести поединок в решающий отрезок. В третьем сете Кристиан проигрывал 3:6 на тай-брейке, но отыгрался с тройного матч-болла у соперника и, выиграв 5 розыгрышей подряд, завершил встречу в свою пользу.
Кристиан Гарин - (Q) Жереми Шарди - 6:7(4), 6:4, 7:6(6)
На победу в противостоянии Кристиан Гарин потратил чуть менее двух с половиной часов игрового времени. Теперь в 1/4 финала Мастерса в Париже чилийский теннисист сыграет с победителем матча между Григором Димитровым и Домиником Тимом.
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