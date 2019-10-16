Егор Герасимов успешно начал борьбу в основной сетке Кубка Кремля.

(Q) Егор Герасимов - Томаш Фаббиано - 6:3, 6:4
В середине стартовой партии именно Фаббиано сумел вырваться вперед с брейком, но Герасимов не просто моментально отыгрался, но и смог оформить второй подряд успех на приеме - на этот раз вовсе под ноль. Сразу после этого Егор успешно и достаточно уверенно подал на победу в стартовом сете.
В дебюте второй партии у обоих теннисистов было немало шансов на приеме, но своими брейк-поинтами ни один из соперников воспользоваться не смог. В середине сета Герасимов таки додавил итальянца и повел с брейком. Этот минимальный перевес и позволил белорусскому теннисисту оформить итоговую победу в матче.
Во втором раунде соревнований в Москве Егор Герасимов сыграет с 6-й ракеткой Кубка Кремля россиянином Андреем Рублевым.
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