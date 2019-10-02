Давид Гоффин с трех матч-боллов спас поединок против Пабло Карреньо-Бусты в Токио.

(3) Давид Гоффин - Пабло Карреньо-Буста - 1:6, 7:6(8), 6:0
В начале встречи Гоффин действительно был, будто не в своей тарелке. Бельгийский теннисист дважды упустил собственную подачу и отпустил Карреньо-Бусту в солидный отрыв - 5:0. До конца стартовой партии Давид успел, разве что, взять гейм престижа. Но вот вернуться в борьбу за стартовый сет Гоффин уже не смог.
Во втором сете Пабло продолжил владеть инициативой, но теперь испанец и сам начал испытывать трудности с защитой собственных подачах. Трижды Карреньо-Буста вырывался вперёд с брейком, но позволял Гоффину отыгрываться. На тай-брейке сета испанец имел 3 матч-болла, но в итоге упустил их и позволил Давиду перевести встречу в решающий игровой отрезок.
А вот в нем Гоффин уже разыгрался по полной программе. Давид трижды взял подачу соперника, выиграл 6 геймов подряд и закончил матч с полноценной баранкой для Карреньо-Бусты в третьем сете.
За выход в четвертьфинал турнира в Токио Давид Гоффин поспорит с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий