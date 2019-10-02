среда, 2 октября 2019 г.

Давид Гоффин с трех матч-боллов спас поединок против Пабло Карреньо-Бусты в Токио.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин добивается сложнейшей победы на стадии первого круга соревнований категории ATP-500 в Токио. В трех сетах Давид, получивший в столице Японии 3-й номер посева, переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, занимающего 39-ю строчку текущего мирового рейтинга. На тай-брейке второго сета Гоффин отыграл 3 матч-болла у соперника, а потом в третьей партии отвесил Карреньо-Бусте полноценную баранку. На победу в матче Давид Гоффин потратил чуть менее 2 часов и 20 минут игрового времени.


(3) Давид Гоффин - Пабло Карреньо-Буста - 1:6, 7:6(8), 6:0

 В начале встречи Гоффин действительно был, будто не в своей тарелке. Бельгийский теннисист дважды упустил собственную подачу и отпустил Карреньо-Бусту в солидный отрыв - 5:0. До конца стартовой партии Давид успел, разве что, взять гейм престижа. Но вот вернуться в борьбу за стартовый сет Гоффин уже не смог.

Во втором сете Пабло продолжил владеть инициативой, но теперь испанец и сам начал испытывать трудности с защитой собственных подачах. Трижды Карреньо-Буста вырывался вперёд с брейком, но позволял Гоффину отыгрываться. На тай-брейке сета испанец имел 3 матч-болла, но в итоге упустил их и позволил Давиду перевести встречу в решающий игровой отрезок.

А вот в нем Гоффин уже разыгрался по полной программе. Давид трижды взял подачу соперника, выиграл 6 геймов подряд и закончил матч с полноценной баранкой для Карреньо-Бусты в третьем сете.

За выход в четвертьфинал турнира в Токио Давид Гоффин поспорит с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

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о 07:54
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