Давид Гоффин переиграл Марина Чилича на старте соревнований в Базеле.

(6) Давид Гоффин - Марин Чилич - 6:4, 6:4
Судьбу стартового сета противостояния решил единственный проваленный Чиличем гейм. Фактически в дебюте матча хорватский теннисист под ноль отдал собственную подачу и отыграть этот перевес Марин уже не сумел. Гоффин так и не подпустил соперника даже к брейк-поинтам и уверенно довел сет до победы.
В дебюте второй партии Давид организовал еще более солидный рывок, дважды подряд отличившись на приеме. Чилич одну упущенную подачу ликвидировал моментально. Мог хорват и полностью выравнивать ситуацию в счете, но в следующем гейме на приеме упустил двойной брейк-поинт. В этот момент Гоффин собрался и больше не позволял себе вольностей на собственной подаче.
Во втором раунде соревнований в Базеле Давид Гоффин сыграет с американцем Рейли Опелкой. Отметим, что бельгийский теннисист продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP в Лондоне. В live-версии чемпионской гонки Давид на данный момент занимает 10-ю строчку.
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