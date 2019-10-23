среда, 23 октября 2019 г.

Давид Гоффин переиграл Марина Чилича на старте соревнований в Базеле.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин выходит во второй раунд турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. На старте соревнований Давид в двух партиях переиграл крайне непростого, как для первого круга турнира, соперника - хорвата Марина Чилича, занимающего непривычно низкую 23-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Гоффину понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.


(6) Давид Гоффин - Марин Чилич - 6:4, 6:4

Судьбу стартового сета противостояния решил единственный проваленный Чиличем гейм. Фактически в дебюте матча хорватский теннисист под ноль отдал собственную подачу и отыграть этот перевес Марин уже не сумел. Гоффин так и не подпустил соперника даже к брейк-поинтам и уверенно довел сет до победы.

В дебюте второй партии Давид организовал еще более солидный рывок, дважды подряд отличившись на приеме. Чилич одну упущенную подачу ликвидировал моментально. Мог хорват и полностью выравнивать ситуацию в счете, но в следующем гейме на приеме упустил двойной брейк-поинт. В этот момент Гоффин собрался и больше не позволял себе вольностей на собственной подаче.

Во втором раунде соревнований в Базеле Давид Гоффин сыграет с американцем Рейли Опелкой. Отметим, что бельгийский теннисист продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP в Лондоне. В live-версии чемпионской гонки Давид на данный момент занимает 10-ю строчку.

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о 17:32
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