четверг, 24 октября 2019 г.

Давид Гоффин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Базеле.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин, получивший на соревнованиях категории ATP-500 в швейцарском Базеле 6-й номер посева, завершает выступления на турнире уже на стадии второго круга. В борьбе за выход в четвертьфинал Давид в тяжелейшем противостоянии уступил американцу Рейли Опелке, занимающему 37-ю строчку текущего мирового рейтинга. В двух стартовых партиях теннисисты обменялись победами на тай-брейках, а вот в решающем отрезке матча Опелке успех принес поздний брейк. На победу в матче Рейли потратил почти два с половиной часа игрового времени.


Рейли Опелка - (6) Давид Гоффин - 7:6(4), 6:7(4), 7:5

Примечательно, что в двух стартовых партиях ни одному из соперников не удавалось добраться даже до брейк-поинтов. В начале третьего сета у Гоффина был отличный шанс уйти в отрыв, но бельгиец не воспользовался двойным брейковым мячом. Опелка же реализовал свою первую же возможность на приеме. Именно брейком в 12-м гейме решающей партии Рейли и оформил итоговую победу в противостоянии.

Ранний вылет Давида Гоффина с турнира в Базеле, конечно, не лишил его шансов пробиться на Итоговый турнир ATP, но существенно усложнил задачу попадания в Лондон в статусе основного участника финальных соревнований сезона.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:45
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)