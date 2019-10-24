Давид Гоффин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Базеле.

Рейли Опелка - (6) Давид Гоффин - 7:6(4), 6:7(4), 7:5
Примечательно, что в двух стартовых партиях ни одному из соперников не удавалось добраться даже до брейк-поинтов. В начале третьего сета у Гоффина был отличный шанс уйти в отрыв, но бельгиец не воспользовался двойным брейковым мячом. Опелка же реализовал свою первую же возможность на приеме. Именно брейком в 12-м гейме решающей партии Рейли и оформил итоговую победу в противостоянии.
Ранний вылет Давида Гоффина с турнира в Базеле, конечно, не лишил его шансов пробиться на Итоговый турнир ATP, но существенно усложнил задачу попадания в Лондон в статусе основного участника финальных соревнований сезона.
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