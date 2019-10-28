Симона Халеп за два с половиной часа добилась сложнейшей победы над Бьянкой Андрееску на старте WTA Finals.

Румынская теннисистка Симона Халеп с крайне непростой победы начинает выступления на Итоговом Турнире WTA. В матче первого круга группового этапа Симона в трех сетах переиграла представительницу Канады Бьянку Андрееску, занимающую 4-ю строчку текущего мирового рейтинга. По ходу второго сета встречи Халеп пришлось отыгрывать матч-болл у соперницы, но в итоге румынка перевела партию на тай-брейк, выиграла его и в решающем отрезке встречи дожала Андрееску. На стартовую победу в Шэньчжэне Симона Халеп потратила два с половиной часа игрового времени.
Симона Халеп - Бьянка Андрееску - 3:6, 7:6(6), 6:3
Напомним, что в первом поединке сегодняшнего игрового дня Элина Свитолина в двух партиях обыграла Каролину Плишкову из Чехии
. Таким образом именно украинская теннисистка на данный момент возглавляет группу.
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