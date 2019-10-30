Элина Свитолина переиграла Симону Халеп и досрочно оформила выход в полуфинал WTA Finals.

Элина Свитолина - Симона Халеп - 7:5, 6:3
Серия из 8-ми подряд побед на Итоговых турнирах - это действительно шикарное достижение. Начался этот отрезок еще в 2017-м году, когда Свитолина только дебютировала на финальных соревнованиях сезона. Тогда Элина проиграла два стартовых поединка Каролин Гарсия и Каролин Возняцки, а в третьем раунде переиграла в двух партиях, как раз, Симону Халеп. На тот момент румынская теннисистка были лидером посева.
В прошлом году победную поступь Свитолиной остановить не удалось никому - три победы на групповом этапе и титул в итоге - максимальный результат Элины до сих пор является самым громким титулом украинской теннисистки в карьере. И вот, новый Итоговый турнир, на который Свитолина квалифицировалась чуть ли не в последний момент, и две победы в двух стартовых матчах с досрочным выходом в полуфинал.
Симона Халеп, конечно, провела очень непростой поединок на старте соревнований в Шэньчжэне, в котором она лишь в трех партиях сломила сопротивление Бьянки Андрееску. Но с другой стороны, Свитолина хоть и потратила на победу над Каролиной Плишковой всего 2 сета, но тай-брейк стартовой партии можно смело приравнивать к отдельному отрезку матча - настолько затяжным и боевым он был. В общем, перевес в физике, если и должен был быть у украинской теннисистки, то явно не настолько очевидным.
Но начало встречи показало, что Свитолина готова к борьбе в разы лучше. За украинской теннисисткой остались сразу 6 стартовых розыгрышей поединка. Элина действовала четко, исключала даже минимальный брак, а вот Симона, в первую очередь, как-то тяжеловато передвигалась по корту. В итоге, Свитолина оформила вполне логичный брейк и захватила инициативу в счете.
В середине партии Халеп, правда, в борьбу вернулась. Элина катастрофически провалилась на собственной подаче и позволила румынской теннисистке оформить обратный брейк под ноль. Через несколько минут Симона даже повести в счете вполне могла, но Свитолина подачу с брейк-поинта удержала. В ответ украинская теннисистка и сама упустила двойной брейковый мяч в гейме соперницы.
В принципе, стартовый сет вполне мог заканчиваться тай-брейком. Но давления не выдержала, как раз обычно куда более стойкая Симона. Халеп в важнейший момент стартовой партии забуксовала и отдала под ноль собственную подачу на тай-брейк. Элина воспользовалась первым же сет-боллом из трех заработанных.
У Халеп просто не было иного выхода, кроме как пытаться усилить игру в самом начале второго сета. И у румынской теннисистки по первым порам это даже получалось. Симона смогла вырваться вперед с брейком, но тут же упустила и собственную подачу. Сет превратился в настоящую битву нервов и характеров. Свитолина, например, чередовала откровенные срывы и нелепые ошибки с розыграшами, которые точно войдут в нарезку лучших на турнире. Халеп, скорее, больше ошибалась, причем в первую очередь тактически, принимаю не совсем обоснованные решения на корте.
В итоге под самый занавес матча Элина оформила еще один брейк и в сложнейшей борьбе подала на победу, отыграв двойной брейк-поинт у соперницы. Кстати, вот тут ошибки в принятии решений от Халеп и сыграли важнейшую роль в серии Свитолиной из четырех выигранных очков подряд со счета 15:40. Например в одном из эпизодов на второй подаче Элины румынская теннисистка не рискнула активно принимать, хотя мяч ложился ей на ракетку просто идеально для атаки. В итоге - розыгрыш остался за Элиной, которая захватила в нем инициативу. А вот на матч-болле, когда у Свитолиной прошла довольно плотная вторая подача, Симона рискнула, попыталась пробить навылет и попала в сетку.
В третьем раунде группового этапа WTA Finals Элина Свитолина сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску, но в голове уже нужно держать полуфинал.
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