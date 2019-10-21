Данила Калениченко успешно стартовал на Челленджере в Китае.

Украинский теннисист Данила Калениченко выходит во второй раунд соревнований категории Челленджер с призовым фондом в почти 55 тысяч долларов в китайском городе Лючжоу. На старте турнира Данила в двух партиях уверенно переиграл представителя Японии Юсуке Такахаси, занимающего 449-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов Калениченко отдал сопернику лишь по 2 гейма. На победу в поединке украинский теннисист потратил чуть менее часа игрового времени.
Данила Калениченко - Юсуке Такахаси - 6:2, 6:2
Во втором раунде Челленджера в Лючжоу Данила Калениченко сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, получивщим на турнире 13-й номер посева.
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