Арина Соболенко уступила Дарье Касаткиной на старте турнира в Пекине.

Дарья Касаткина - (12) Арина Соболенко - 6:4, 7:6(5)
Очевидно, что после соревнований в Ухане, где Арина Соболенко защитила прошлогодний титул в одиночном разряде и пробилась в финал парного турнира, сил у белорусской теннисистки оставалось не так уж и много. Да, в Пекине Арина получила возможность стартовать сразу со второго круга, но этот факт не слишком помог Соболенко восстановиться и показать тот уровень тенниса, который помог ей добыть титул на прошлой неделе.
Уже в дебюте встречи Касаткина зацепилась за подачу соперницы, но Соболенко спасла собственный гейм с двух брейк-поинтов. В середине партии уже сама Арина получила возможность отличиться на приеме, но Дарья не просто отыграла брейковый мяч, а и полностью перехватила инициативу - за россиянкой остались два последующих гейма Соболенко. Имея перевес в два брейка Касаткина вышла подавать на партию и... Позволила Арине одну упущенную подачу ликвидировать. Правда со второй попытки Дарья таки поставила победную точку в первом сете встречи.
Вторая партия началась с еще одного провала Соболенко на подаче. Арина доигралась до тройного брейк-поинта, но чуть было не выпуталась из неприятной ситуации. Успех на приеме Касаткина оформила лишь с третьей попытки. Достаточно быстро белорусская теннисистка отыгралась, но тут же снова упустила собственную подачу. На этот раз Соболенко отыграла тройной брейк-поинт, но с четвертого брейкового мяча Касаткина гейм выцарапала. Арина моментально ликвидировала отставание и с боями защитила следующий гейм на своей подаче.
На этом, в принципе, захватывающие в плане интриги геймы закончились. До самого тай-брейка теннисистки достаточно уверенно выигрывали собственные геймы. На тае чуть стабильнее отыграла Касаткина, которая смогла с первого же матч-болла оформить выход в 1/8 финала турнира в Пекине. За выход в четвертьфинал соревнований Дарья поспорит со своей соотечественницей Екатериной Александровой, достаточно неожиданно переигравшей румынскую теннисистку Симону Халеп.
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