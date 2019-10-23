Софья Кенин переиграла Элисон Риске в американском дерби на старте WTA Elite Trophy.

Софья Кенин, получившая на альтернативном Итоговом Турнире WTA Elite Trophy 2-й номер посева, начинает выступления на соревнованиях с победы в американском дерби. В стартовом матче группового этапа Софья в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 переиграла свою соотечественницу Элисон Риске, занимающую 19-ю строчку текущего мирового рейтинга. Судьбу обеих партий решил единственный брейк в исполнении Кенин. На победу в противостоянии Софья потратила час с четвертью игрового времени.
Софья Кенин - Элисон Риске - 6:4, 6:4
На групповой стадии WTA Elite Trophy обеим американкам теперь предстоит провести матчи против чешской теннисистки Каролины Муховой.
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