Мэдисон Киз в двух партиях переиграла Петру Мартич во втором раунде группового этапа WTA Elite Trophy.

Мэдисон Киз - Петра Мартич - 6:3, 6:4
В стартовом сете противостояния шансы на приёме наблюдались исключительно у Киз. Сначала Мэдисон упустила свой первый во встрече брейк-поинт, но уже в следующем гейме на подаче Мартич американка отпраздновала успех. Никаких возможностей вернуться в борьбу у Петры до самого конца первого сета попросту не было.
В дебюте второго сета Киз снова повела в счёте, но на этот раз ценой невероятных усилий Мартич отставание ликвидировала. В концовке встречи Мэдисон вернула себе перевес в счёте и тут же подала на победу. Хотя, гейм сложился крайне тяжело для американки. Сначала она упустила Тройной матч-болл, а потом даже до брейк-поинта соперницу подпустила, но в итоге взяла свою подачу.
Теперь для продолжения борьбы в Чжухае Мэдисон Киз нужно надеяться на победу Петры Мартич над Чжэн Сайсай, причём обязательно в двух сетах. Тогда у всех трех теннисисток в группе будет по одной победе со счётом 2:0 и полуфиналистка определится по подсчету выигранных и проигранных геймов.
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