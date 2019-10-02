Карен Хачанов на двух тай-брейках переиграл Жереми Шарди и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине.

4-й номер посева соревнований категории ATP-500 в Пекине россиянин Карен Хачанов выходит в 1/4 финала. На стадии второго круга Карен в двух тяжелейших сетах переиграл французского квалифайера Жереми Шарди, занимающего 72-ю строчку текушего мирового рейтинга. За весь поединок ни одному из теннисистов так и не удалось отличиться на приеме. А вот на тай-брейках Хачанов отыграл в разы увереннее соперника. Например, на тае стартовой партии Карен не отдал Жереми ни одного розыгрыша. На победу в противостоянии Карен Хачанов потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(4) Карен Хачанов - (Q) Жереми Шарди - 7:6(0), 7:6(5)
В четвертьфинале турнира в Пекине Карен Хачанов сыграет с победителем матча между 6-й ракеткой соревнований Фабио Фоньини из Италии и еще одним российским теннисистом Андреем Рублевым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий