среда, 16 октября 2019 г.

Карен Хачанов отыграв 5 матч-боллов добился победы над Филиппом Кольшрайбером на старте Кубка Кремля.

Российский теннисист Карен Хачанов с невероятно сложной победы начинает выступления на Кубке Кремля в Москве, на котором он получил 2-й номер посева. В матче стартового для себя второго круга Карен на тай-брейке решающего сета переиграл немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 76-ю строчку текущего мирового рейтинга. При этом по ходу третьей партии Хачанов отыграл сразу 5 матч-боллов у соперника. На победу в валидольном противостоянии Карен Хачанов потратил 2 часа и 25 минут игрового времени.


(2) Карен Хачанов - Филипп Кольшрайбер - 3:6, 6:3, 7:6(7)

Такой драматичной развязки у вполне рядового на первый взгляд матча, понятное дело, мало кто ожидал. Хачанов выглядел явным фаворитом, который просто должен был выйти на корт и сделать свою работу. Да, у Карена в последнее время результаты пошли на спад, но у Кольшрайбера и вовсе, как казалось порой, игровой кризис наметился. Сегодня уровень игры, порой был далеко не запредельным, но вот в плане накала страстей зрители точно не пожалели о купленных билетах.

В стартовом сете все решил единственный провальный гейм в исполнении россиянина. Карен умудрился под ноль проиграть собственную подачу, хотя ни до этого брейка, ни после него, ни у одного из теннисистов шансов на приеме попросту не было. Кольшрайбер от подарка, понятное дело, не отказался и спокойно довел партию до победы.

Во втором сете тоже случился лишь один брейк, но вот теперь можно сказать, что борьба действительно обострилась. В начале партии Хачанов спас собственную подачу с двойного брейк-поинта, потом именно россиянин отличился на приеме, но уже в следующем гейме был вынужден опять демонстрировать характер и отыгрываться сначала со счета 15:40, а потом и третий брейковый мяч у Филиппа за гейм ликвидировать. Карен устоял и партию в итоге за собой оставил.

Но это все цветочки по сравнению с тем, что сотворил на корте Хачанов в концовке третьего сета. Сначала россиянин умудрился под самый занавес сета упустить собственную подачу и подарить Кольшрайберу возможность тут же подавать на матч. Филипп начал за здравие, заработал двойной матч-болл, но проиграл гейм. Карен взял 4 мяча подряд и воодушевившись обратным брейком чуть сам на приеме не отличился, но не воспользовался скрытым матч-поинтом.

Филипп ответил еще одним матч-боллом на приеме, но позволил Хачанову перевести встречу на тай-брейк решающей партии. Немецкий теннисист в концовке тая заработал еще 2 матч-поинта и один из них был даже на подаче Кольшрайбера, но Карен сегодня не собирался проигрывать. Хачанов снова выпутался из сложнейшей ситуации, ну а сам точку в поединке россиянин поставил с первой же попытки.

Теперь в четвертьфинале Кубка Кремля Карен Хачанов сыграет с итальянским теннисистом Андреасом Сеппи, переигравшем в своем матче второго круга испанца Роберто Карбальеса-Баену.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 22:16
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)