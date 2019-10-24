четверг, 24 октября 2019 г.

Людмила Киченок с тяжелейшей победы на чемпионском тай-брейке стартует в парном разряде WTA Elite Trophy.

Украино-словенский дуэт Людмила Киченок/Андреа Клепач с тяжелейшей победы начинает выступления в парном разряде альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy. В первом матче Людмила та Андреа на чемпионском тай-брейке переиграли грузино-американскую пару Оксана Калашникова/Софья Кенин.На победу в матче Киченок и Клепач потратили около полутора часов игрового времени.


Людмила Киченок/Андреа Клепач - Оксана Калашникова/Софья Кенин - 2:6, 6:4, 11:9


Киченок и Клепач сумели вернуться в борьбу после разгромно проигранной стартовой партии. При этом по ходу второго сета украино-словенский дуэт дважды уступал с брейком, но моментально отыгрывался и в итоге сумел оформить решающий успех на приеме.

По ходу чемпионского тай-брейка Людмила и Андреа проигрывали сначала 1:4, а потом и 7:9. Но Калашникова и Кенин не реалиозовали двойной матч-болл и позволили Киченок и Клепач выиграть 4 очка подряд.

Свой следующий матч в Чжухае Людмила Киченок и Андреа Клепач проведут против местных теннисисток Цзянь Синью и Цяньхуей Танг.

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о 11:02
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