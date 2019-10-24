Людмила Киченок с тяжелейшей победы на чемпионском тай-брейке стартует в парном разряде WTA Elite Trophy.

Людмила Киченок/Андреа Клепач - Оксана Калашникова/Софья Кенин - 2:6, 6:4, 11:9
Киченок и Клепач сумели вернуться в борьбу после разгромно проигранной стартовой партии. При этом по ходу второго сета украино-словенский дуэт дважды уступал с брейком, но моментально отыгрывался и в итоге сумел оформить решающий успех на приеме.
По ходу чемпионского тай-брейка Людмила и Андреа проигрывали сначала 1:4, а потом и 7:9. Но Калашникова и Кенин не реалиозовали двойной матч-болл и позволили Киченок и Клепач выиграть 4 очка подряд.
Свой следующий матч в Чжухае Людмила Киченок и Андреа Клепач проведут против местных теннисисток Цзянь Синью и Цяньхуей Танг.
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