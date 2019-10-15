Филипп Кольшрайбер успешно стартовал на Кубке Кремля.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер довольно уверенно начал выступления на Кубке Кремля. В стартовом раунде соревнований в Москве Филипп в двух партиях переиграл представителя Франции Пьера-Юга Эрбера, занимающего 68-ю строчку текущего мирового рейтинга. По ходу стартового сета Кольшрайбер дважды отличился на приеме, а вот во второй партии Филипп несколько раз отпускал соперника с брейк-поинтов, в том числе и тех, что были матч-боллами для немца. Но в итоге победу в матче Кольшрайбер оформил в двух партиях, добившись успеха на тай-брейке второго сета. На победу в поединке Филиппу понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.
Филипп Кольшрайбер - Пьер-Юг Эрбер - 6:3, 7:6(3)
Во втором раунде соревнований в Москве Филипп Кольшрайбер сыграет со 2-й ракеткой Кубка Кремля россиянином Кареном Хачановым.
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