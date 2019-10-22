Марта Костюк уступила в первом же раунде крупного турнира ITF во Франции.

Миртиль Жоржес - Марта Костюк - 7:5, 6:4
Во втором раунде соревнований в Пуатье Миртиль Жоржес сыграет с 3-й ракеткой соревнований россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Отметим, что в основную сетку турнира во Франции через сито квалификации пробилась и Анастасия Шошина. На старте "основы" еще одна украинская теннисистка сыграет против такого же квалифайера - представительницы Бельгии Магали Кемпен.
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