вторник, 22 октября 2019 г.

Марта Костюк уступила в первом же раунде крупного турнира ITF во Франции.

Марта Костюк не сумела преодолеть стартовый раунд 80-ти тысячника ITF во французском городе Пуатье. На стадии первого круга украинка в двух партиях уступила местной спортсменке Миртиль Жоржес, занимающей 252-ю строчку текущего мирового рейтинга. По ходу встречи Костюк трижды вырывалась вперед с брейком, но всякий раз позволяла сопернице моментально отыграться. В итоге на победу в матче Жоржес потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.


Миртиль Жоржес - Марта Костюк - 7:5, 6:4

Во втором раунде соревнований в Пуатье Миртиль Жоржес сыграет с 3-й ракеткой соревнований россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Отметим, что в основную сетку турнира во Франции через сито квалификации пробилась и Анастасия Шошина. На старте "основы" еще одна украинская теннисистка сыграет против такого же квалифайера - представительницы Бельгии Магали Кемпен.

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о 23:28
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