Элина Свитолина проигрывает стартовый матч на Кубке Кремля.

Вероника Кудерметова - (1) Элина Свитолина - 6:2, 1:6, 7:5
Сам факт участия Элины Свитолиной в Кубке Кремля вызывал слишком много вопросов, причем не только с политической точки зрения. Ни одна из спортсменок, пробившихся на Итоговый Турнир WTA на этой неделе выступать не стала и лишь украинская теннисистка, которая уже официально попала в восьмерку лучших по итогам сезона, решила побороться за трофей.
Может был в этом какой-то тайный замысел. Может именно через турнирную борьбу, а не через отдых и планомерную подготовку к финальным соревнованиям года, команда Свитолиной решила вернуть Элине уверенность в собственной игре и подвести к максимально возможным, как для конца сезона, кондициям. Если это даже и так, план, откровенно говоря, провалился. Свитолина зачехлила ракетку уже после стартового матча и вряд ли этот поединок позволил Элине сильно прибавить в плане веры в собственные силы.
Начало встречи с Кудерметовой вообще невольно натолкнуло на мысль, что Свитолина в целом не собирается сильно напрягаться на корте. Вероника, конечно, играла воодушевленно, но Элина входить в матч попросту отказывалась. Даже быстрый брейк в исполнении соперницы не подстегнул украинскую теннисистку к активным действиям. В итоге, под занавес сета Кудерметова еще раз отличилась на приеме и спокойно завершила партию практически разгромной победой.
Во втором сете картина изменилась кардинально. Уже Свитолина полностью прибрала инициативу к собственным рукам и победила, фактически, по тому же сценарию, что и Вероника сетом ранее. Элина оформила быстрый брейк и ближе к завершению партии еще разочек отличилась на приеме. На сет украинская теннисистка подала под ноль.
По ходу решающей партии Свитолина дважды вырывалась вперед с брейком, но каждый раз позволяла Кудерметовой отыгрываться практически моментально. Элина, казалось, самую малость не дожимает соперницу. Вроде вот-вот должен был случиться решающий рывок от лидера посева, но... Именно Свитолина не сумела подать на тай-брейк, допустив под приличным давлением соперницы несколько ошибок подряд.
Теперь в четвертьфинале Кубка Кремля Вероника Кудерметова сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Варварой Грачевой.
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