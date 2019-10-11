Даяна Ястремская с баранкой проиграла в четвертьфинале турнира в Тяньцзине.

Вероника Кудерметова - (3) Даяна Ястремская - 6:4, 6:0
Украинская теннисистка просто провалила начало поединка, дважды упустив собственную подачу. Даяна попыталась вернуться в борьбу и даже отыграла один брейк, но полностью выровнять ситуацию в счете Ястремской уже не удалось.
А вот второй сет показал, что начало стартовой партии мы провалом назвали зря. Он случился именно во второй половине матча. Даяна получила полноценную баранку, проиграв 6 геймов подряд. И боевыми были лишь первые пару из них - в остальных геймах Кудерметова побеждала с одним проигранным розыгрышем в пассиве.
Теперь в полуфинале турнира в Тяньцзине Вероника Кудерметова сыграет с британской теннисисткой Хизер Уотсон, обыгравшей в напряженнейшей встрече Магду Линетт из Польши.
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