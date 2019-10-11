пятница, 11 октября 2019 г.

Даяна Ястремская с баранкой проиграла в четвертьфинале турнира в Тяньцзине.

3-я ракетка соревнований в китайском Тяньцзине Даяна Ястремская не сумела пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала украинская теннисистка в двух партиях уступила представительнице России Веронике Кудерметовой, занимающей на данный момент 45-ю строчку мирового рейтинга. После относительно боевого стартового сета Ястремская провалила вторую партию, получив в ней полноценную баранку. На победу в матче Кудерметова потратила час с четвертью игрового времени.


Вероника Кудерметова - (3) Даяна Ястремская - 6:4, 6:0

Украинская теннисистка просто провалила начало поединка, дважды упустив собственную подачу. Даяна попыталась вернуться в борьбу и даже отыграла один брейк, но полностью выровнять ситуацию в счете Ястремской уже не удалось.

А вот второй сет показал, что начало стартовой партии мы провалом назвали зря. Он случился именно во второй половине матча. Даяна получила полноценную баранку, проиграв 6 геймов подряд. И боевыми были лишь первые пару из них - в остальных геймах Кудерметова побеждала с одним проигранным розыгрышем в пассиве.

Теперь в полуфинале турнира в Тяньцзине Вероника Кудерметова сыграет с британской теннисисткой Хизер Уотсон, обыгравшей в напряженнейшей встрече Магду Линетт из Польши.

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о 16:15
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