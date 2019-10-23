Борна Чорич проигрывает на старте соревнований в Вене.

Михаил Кукушкин - (8) Борна Чорич - 6:4, 6:4
Именно Кукушкин сумел вырваться вперед с брейком уже фактически в самом начале встречи, предварительно отыграв сразу 3 брейк-поинта на собственной подаче. Отставание Чорич сумел ликвидировать ближе к завершению стартовой партии, но тут же еще раз упустил собственный гейм. Сразу после второго брейка Михаил вышел подавать на сет и успешно справился с задачей.
Удачный отрезок для Кукушкина продолжился и в дебюте второй партии. В отрыв представитель Казахстана ушел уже после стартового гейма на приеме в этом сете. И на этот раз Чорич отыграться уже не сумел вовсе. До самого конца поединка хорватский теннисист не добрался даже до брейк-поинтов.
Теперь во втором раунде турнира в Вене Михаил Кукушкин сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой, выбившим чуть ранее из борьбы представителя Канады Дениса Шаповалова.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий