среда, 23 октября 2019 г.

Борна Чорич проигрывает на старте соревнований в Вене.

Хорватский теннисист Борна Чорич, получивший на турнире категории ATP-500 в Вене 8-й номер посева, не сумел преодолеть даже стадию стартового круга. В двух партиях Борна уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину, занимающему довольно скромную 57-ю строчку текущего мирового рейтинга. Оба сета противостояния завершились с одинаковым счетом - 6:4. На победу в поединке Кукушкин потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Михаил Кукушкин - (8) Борна Чорич - 6:4, 6:4

Именно Кукушкин сумел вырваться вперед с брейком уже фактически в самом начале встречи, предварительно отыграв сразу 3 брейк-поинта на собственной подаче. Отставание Чорич сумел ликвидировать ближе к завершению стартовой партии, но тут же еще раз упустил собственный гейм. Сразу после второго брейка Михаил вышел подавать на сет и успешно справился с задачей.

Удачный отрезок для Кукушкина продолжился и в дебюте второй партии. В отрыв представитель Казахстана ушел уже после стартового гейма на приеме в этом сете. И на этот раз Чорич отыграться уже не сумел вовсе. До самого конца поединка хорватский теннисист не добрался даже до брейк-поинтов.

Теперь во втором раунде турнира в Вене Михаил Кукушкин сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой, выбившим чуть ранее из борьбы представителя Канады Дениса Шаповалова.

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о 16:23
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