Петра Квитова уверенно переиграла Белинду Бенчич в третьем раунде турнира в Пекине.

(7) Петра Квитова - (9) Белинда Бенчич - 6:3, 6:3
Официально Петра Квитова еще не гарантировала себе попадание на Итоговый турнир WTA, но, давайте будем честными, вне лучшей восьмерки по итогам сезона чешская теннисистка может оказаться разве что при каких-то сумасшедших раскладах. Очень важную в контексте попадания на WTA Finals победу Петра одержала на стадии третьего круга турнира в Пекине, где была обыграна непосредственная конкурентка Белинда Бенчич из Швейцарии.
Где-то в середине стартовой партии поединка теннисистки стали прощупывать друг-друга на предмет стойкости. Поочередно Петра и Белинда удержали собственные подачи с брейк-поинтов. Но если для Квитовой это стало сигналом к тому, что пора бы усиливать игру, Белинда выводов сделать не смогла. До конца первого сета чешская спортсменка дважды сумела отличиться на приеме и завершить партию в свою пользу с весьма солидным перевесом.
Бенчич попробовала организовать рывок в начале второго сета. Белинда повела с быстрым брейком, даже подтвердила его сложнейшим геймом на собственной подаче, но очень быстро Квитова восстановила равновесие в счете. А вот ближе к завершению поединка швейцарская теннисистка просто провалилась. Бенчич доигралась до тройного брейк-поинта для соперницы, который при той ситуации в счете становился еще и тройным скрытым матч-боллом для Квитовой. Белинда кинула все силы на спасение и даже отыграла 2 мяча, но на третьем Петра таки оформила важнейший брейк. Сразу после него чешская теннисистка подала на победу.
Теперь в четвертьфинале турнира в Пекине Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Эшли Барти и Сайсай Чжэн.
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