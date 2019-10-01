Петра Квитова с победы над Кристиной Младенович стартовала на турнире в Пекине.

(7) Петра Квитова - Кристина Младенович - 6:4, 6:4
Уже в дебютном гейме встречи Петра Квитова сумела добиться успеха на приёме. И, как показала практика, этот брейк так и остался единственным в стартовой партии. Ещё в двух гейма чешская теннисистка была близка к тому, чтобы упрочить лидерство в счёте, но Младенович отыграла 6 брейк-поинтов, в том числе и 2 сет-болла у соперницы. Правда вернуться в борьбу за сет у Кристины шансов попросту не было - Квитова не подпустила француженку даже к брейковым мячом.
Второй сет Петра начала ещё увереннее. Квитова не просто повела с брейком в самом начале партии, но и укрепила перевес ещё одним геймом, выигранным на приёме. Младенович отставание моментально сократила, но на большее сил французской теннисистке не хватило.
За выход в четвертьфинал турнира в Пекине Петра Квитова поспорит со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, обыгравшей накануне в драматичном матче Винус Уильямс.
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