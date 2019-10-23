Илья Марченко обыгрывает 3-ю ракетку Челленджера во французском Бресте.

Украинский теннисист Илья Марченко, которому на соревнованиях категории Челленджер во французском Бресте даже пришлось преодолевать квалификацию, уверенно выходит в третий раунд основной сетки турнира. Во втором круге Илья в двух партиях переиграл 3-ю ракетку соревнований итальянца Томаса Фаббиано, занимающего 111-ю строчку текущего мирового рейтинга. Для победы в матче Марченко оказалось достаточно оформить по одному брейку в каждом из сетов противостояния. На выход в третий раунд турнира украинский теннисист потратил полтора часа игрового времени.
(Q) Илья Марченко - (3) Томас Фаббиано - 6:4, 6:4
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Бресте Илья Марченко поспорит с хорватом Нино Сердарусицем.
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