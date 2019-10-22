вторник, 22 октября 2019 г.

Илья Марченко успешно стартовал на Челленджере во французском Бресте.

Украинский теннисист Илья Марченко, который пробился в основную сетку соревнований категории Челленджер с призовым фондом в 92 тысячи евро во французском Бресте через сито квалификации, уверенно выходит во второй раунд турнира. В двух партиях Илья переиграл словака Лукаса Кляйна, занимающего 329-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Марченко оставил за собой благодаря единственному брейку. А вот во второй партии, после быстрого обмема упущенными подачами, украинец полностью доминировал на корте и оформил еще два успеха на приеме. На победу в матче Илья Марченко потратил чуть более часа игрового времени.


(Q) Илья Марченко - Лукас Кляйн - 6:4, 6:2

Во втором раунде Челленджера в Бресте Илья Марченко сыграет с 3-й ракеткой турнира итальянцем Томасом Фаббиано.

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о 12:18
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