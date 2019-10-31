Илья Марченко пробивается в четвертьфинал Челленджера в Эккентале.

Украинский теннисист Илья Марченко становится четвертьфиналистом соревнований категории Челленджер в немецком Эккентале. На стадии третьего круга Марченко в напряженном трехсетовом матче добился волевой победы над чехом Зденеком Коларом, занимающим на данный момент 267-ю строчку мирового рейтинга. На победу в непростом противостоянии Илья потратил чуть менее двух часов игрового времени.
Илья Марченко - Зденек Колар - 5:7, 6:3, 6:4
В четвертьфинале турнира в Эккентале Илья Марченко сыграет с бельгийским теннисистом Стивом Дарсисом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий