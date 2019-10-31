четверг, 31 октября 2019 г.

Илья Марченко пробивается в четвертьфинал Челленджера в Эккентале.

Украинский теннисист Илья Марченко становится четвертьфиналистом соревнований категории Челленджер в немецком Эккентале. На стадии третьего круга Марченко в напряженном трехсетовом матче добился волевой победы над чехом Зденеком Коларом, занимающим на данный момент 267-ю строчку мирового рейтинга. На победу в непростом противостоянии Илья потратил чуть менее двух часов игрового времени.


Илья Марченко - Зденек Колар - 5:7, 6:3, 6:4

В четвертьфинале турнира в Эккентале Илья Марченко сыграет с бельгийским теннисистом Стивом Дарсисом.

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о 18:18
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