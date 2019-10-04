Илья Марченко выходит в полуфинал Челленджера в Нур-Султане.

Украинский теннисист Илья Марченко пробивается в 1/2 финала соревнований категории Челленджер в Нур-Султане. На четвертьфинальной стадии турнира Илья в двух партиях переиграл россиянина Константина Кравчука, занимающего 340-ю строчку текущего мирового рейтинга. После достаточно боевого стартового сета, в котором теннисисты поочередно лидировали с брейком, Марченко уверенно провел вторую партию, судьбу которой решил единственный успех на приеме в исполнении украинского спортсмена. На победу в матче Илья Марченко потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Илья Марченко - Константин Кравчук - 6:4, 6:3
Теперь за выход в финал соревнований в Нур-Султане Илья Марченко поспорит с бельгийским теннисистом Рубеном Бемельмансом.
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