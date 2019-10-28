Илья Марченко разгромил стартового соперника на Челленджере в Эккентале.

Илья Марченко успешно стартовал на соревнованиях категории Челленджер в немецком Эккентале. В матче первого круга украинский теннисист разгромил австрийца Лукаса Мидлера, занимающего 276-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Марченко отдал сопернику всего 3 гейма. На победу в противостоянии Илья Марченко потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Илья Марченко - Лукас Мидлер - 6:1, 6:2
Во втором раунде Челленджера в Эккентале состоится украинское дерби. Илья Марченко сыграет против 10-й ракетки турнира Сергея Стаховского.
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