Илья Марченко выходит в четвертьфинал Челленджера во французском Бресте.

Илья Марченко продолжает успешные выступления на соревнованиях категории Челленджер во французском Бресте. На стадии третьего круга украинский теннисист, который начинал борьбу на турнире ещё с сита квалификации, в двух партиях переиграл представителя Хорватии Нино Сердарусица, занимающего 287-ю строчку текущего мирового рейтинга. Именно Марченко оформил единственный брейк в матче по ходу стартового сета. Во второй партии отличиться на приёме не удалось ни одному из соперников, а победу Илья оформил на тай-брейке. На выход в четвертьфинал Челленджера в Бресте Илья Марченко потратил чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(Q) Илья Марченко - Нино Сердарусиц - 6:4, 7:6(4)
Теперь в 1/4 финала Челленджера в Бресте Илья Марченко сыграет с 9-й ракеткой турнира Норбертом Гомбошем.
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