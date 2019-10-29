вторник, 29 октября 2019 г.

Илья Марченко выигрывает украинское дерби у Сергея Стаховского в Эккентале.

Илья Марченко выходит в третий раунд Челленджера в немецком Эккентале. На стадии второго круга Марченко в двух партиях переиграл своего соотечественника - 10-ю ракетку турнира Сергея Стаховского. Илья вполне мог заканчивать поединок в свою пользу и без тай-брейка во втором сете, но не сумел подать на победу. В итоге на выход в третий раунд турнира Илья Марченко потратил чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.


Илья Марченко - (10) Сергей Стаховский - 6:4, 7:6(3)

Первый брейк в матче Марченко сумел оформить уже во второй половине стартового сета. Стаховский просто обязан был моментально отыгрывать отставание, но не реализовал сразу 4 брейк-поинта в одном гейме. В итоге Илья перевес удержал и оформил победу в первой партии.

Во втором сете повести с брейком снова удалось именно Марченко. Илья даже выходил подавать на матч, но Стаховский в последний момент отыгрался. Правда, на тай-брейке Сергей дважды упустил розыгрыши на собственной подаче и зачехлил ракетку уже после своего стартового поединка на турнире.

Теперь в третьем раунде Челленджера в Эккентале Илья Марченко сыграет с победителем матча между Евгением Донским и Зденеком Коларом.

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о 17:43
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