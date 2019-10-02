Илья Марченко обыграл 11-ю ракетку Челленджера в Нур-Султане во втором раунде.

Украинский теннисист Илья Марченко пробивается в третий раунд соревнований категории Челленджер в Нур-Султане. На стадии второго круга Илья в двух партиях обыграл 11-ю ракетку турнира представителя Италии Маттео Виолу, занимающего 212-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Марченко оставил за собой благодаря единственному брейку, а вот в концовке второй партии украинский спортсмен дважды смог взять подачу соперника. На победу в матче Илья Марченко потратил чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
Илья Марченко - (11) Маттео Виола - 6:4, 6:3
За выход в четвертьфинал турнира в Нур-Султане Илья Марченко поспорит с россиянином Теймуразом Габашвили.
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