Марта Костюк досрочно завершила сезон 2019-го года.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая на данный момент является 150-й ракеткой мира, приняла решение досрочно завершить сезон 2019-го года. Об этом Марта объявила поклонникам у себя на страничке в Инстаграмме. Костюк поблагодарила фанов за поддержку и рассказала о том, что с нетерпением ждет с ними встречи в Австралии в начале следующего года.
Текущий сезон Марта Костюк завершила с 33-мя победами при 15 поражениях в туре. Единственным титулом для украинской теннисистки стал парный трофей на соревнованиях ITF в Кьяссо.
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