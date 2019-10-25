Один гейм выводит Чжэн Сайсай в полуфинал WTA Elite Trophy. Китайская теннисистка уступила Петре Мартич, но продолжает борьбу в Чжухае.

Несмотря на двухсетовое поражение во втором матче группового этапа WTA Elite Trophy китайская теннисистка Чжэн Сайсай продолжает выступления на альтернативном Итоговом Турнире. В полуфинал соревнований Чжэн пробилась благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных геймов в своей группе. Причем перевес китаянки оказался просто мизерным. При прочих равных показателях у Сайсай он составил 19:18, у Мартич - 19:19, у Мэдисон Киз - 18:19.
Петра Мартич - Чжэн Сайсай - 6:4, 6:3
Последняя полуфиналистка WTA Elite Trophy определится в противостоянии Арины Соболенко и Элизе Мертенс.
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