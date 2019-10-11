пятница, 11 октября 2019 г.

Даниил Медведев становится полуфиналистом Мастерса в Шанхае.

Россиянин Даниил Медведев пробивается в полуфинал соревнований категории Мастерс в Шанхае, на которых он получил 3-й номер посева. На стадии 1/4 финала турнира Даниил в двух партиях переиграл представителя Италии Фабио Фоньини, занимающего на данный момент 12-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Медведев оформил лишь один брейк по ходу стартовой партии, а во втором сете россиянин добился успеха на тай-брейке. На победу в матче Даниил Медведев потратил чуть менее полутора часов игрового времени.


(3) Даниил Медведев - (10) Фабио Фоньини - 6:3, 7:6(4)

Судьбу стартового сета решил единственный провал, с которым Фоньини столкнулся в середине партии. Медведев лишь однажды зацепился за подачу итальянского теннисиста, но сделал это максимально эффектно и эффективно. Даниил взял подачу Фабио под ноль и до самого конца сета уверенно удержал этот перевес в счете.

По ходу второй партии Фоньини трижды спасал свои подачи с брейк-поинтов и дотянул до тай-брейка. На нем Фабио даже повел с мини-брейком, но затем дважды проиграл розыгрыши на собственной подаче и позволил Медведеву оформить итоговую победу в матче.

Теперь за выход в финал Мастерса в Шанхае Даниил Медведев поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, обыгравшим в своем четвертьфинале лидера текущего мирового рейтинга Новака Джоковича.

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о 12:18
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