Даниил Медведев становится полуфиналистом Мастерса в Шанхае.

(3) Даниил Медведев - (10) Фабио Фоньини - 6:3, 7:6(4)
Судьбу стартового сета решил единственный провал, с которым Фоньини столкнулся в середине партии. Медведев лишь однажды зацепился за подачу итальянского теннисиста, но сделал это максимально эффектно и эффективно. Даниил взял подачу Фабио под ноль и до самого конца сета уверенно удержал этот перевес в счете.
По ходу второй партии Фоньини трижды спасал свои подачи с брейк-поинтов и дотянул до тай-брейка. На нем Фабио даже повел с мини-брейком, но затем дважды проиграл розыгрыши на собственной подаче и позволил Медведеву оформить итоговую победу в матче.
Теперь за выход в финал Мастерса в Шанхае Даниил Медведев поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, обыгравшим в своем четвертьфинале лидера текущего мирового рейтинга Новака Джоковича.
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