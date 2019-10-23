Элизе Мертенс переиграла Марию Саккари в первом матче группового этапа WTA Elite Trophy.

Элизе Мертенс - Мария Саккари - 6:2, 3:6, 6:1
У Марии Саккари после стартового поражения от Арины Соболенко просто не было никакого права на ошибку. Победа в матче против Мертенс греческой теннисистке тоже ничего не гарантировала, но могла прилично запутать ситуацию в группе "Роза" и оставить чисто теоретические шансы на продолжение борьбы всем без исключения спортсменкам.
Справится с грузом ответственности за результат Саккари попросту не сумела. Мертенс смогла захватить инициативу уже чуть ли не со стартовых розыгрышей и уверенно оставила за собой первый сет. Элизе быстро повела с брейком, который ей удалось оформить под ноль, правда в середине партии чуть было не позволила Марии вернуться в борьбу. Вот только гречанка своим тройным брейк-поинтом не воспользовалась, а уже через несколько минут Мертенс упрочила лидерство еще одним выигранным на приеме геймом. После него бельгийской спортсменке оставалось лишь подать на сет, что она успешно и сделала.
Но вот в дебюте второй партии Саккари попыталась выдавить из себя максимум и даже преуспела в этом. Мария смогла повести сразу с двумя брейками - 4:0. Правда, после этого греческую спортсменку снова стало лихорадить, но, в итоге Мертенс удалось лишь немного сократить отставание, а не отыграть его полностью.
В решающем же отрезке матча борьбы уже не получилось вовсе. Элизе быстро вырвалась вперед с брейком, позволила Саккари оформить моментальный обратный брейк, но после этого именно бельгийская теннисистка полностью завладела инициативой. Мертенс еще дважды взяла геймы на приеме и спокойно завершила встречу в свою пользу.
Таким образом Мария Саккари занимает последнее место в группе "Роза", а вот Элизе Мертенс и Арина Соболенко разыграют путевку в полуфинал WTA Elite Trophy в личном противостоянии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий