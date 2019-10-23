среда, 23 октября 2019 г.

Элизе Мертенс переиграла Марию Саккари в первом матче группового этапа WTA Elite Trophy.

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс нанесла второе поражение на групповом этапе WTA Elite Trophy гречанке Марии Саккари и, таким образом, лишила ее даже теоретических шансов пробиться в полуфинал альтернативного Итогового Турнира. Элизе добилась довольно непростой победы в трех партиях, но при этом в решающем отрезке встречи Мертенс учинила настоящий разгром, отдав сопернице всего 1 гейм. На победу в матче Элизе Мертенс потратила около 1 часа и 45 минут игрового времени.


Элизе Мертенс - Мария Саккари - 6:2, 3:6, 6:1

У Марии Саккари после стартового поражения от Арины Соболенко просто не было никакого права на ошибку. Победа в матче против Мертенс греческой теннисистке тоже ничего не гарантировала, но могла прилично запутать ситуацию в группе "Роза" и оставить чисто теоретические шансы на продолжение борьбы всем без исключения спортсменкам.

Справится с грузом ответственности за результат Саккари попросту не сумела. Мертенс смогла захватить инициативу уже чуть ли не со стартовых розыгрышей и уверенно оставила за собой первый сет. Элизе быстро повела с брейком, который ей удалось оформить под ноль, правда в середине партии чуть было не позволила Марии вернуться в борьбу. Вот только гречанка своим тройным брейк-поинтом не воспользовалась, а уже через несколько минут Мертенс упрочила лидерство еще одним выигранным на приеме геймом. После него бельгийской спортсменке оставалось лишь подать на сет, что она успешно и сделала.

Но вот в дебюте второй партии Саккари попыталась выдавить из себя максимум и даже преуспела в этом. Мария смогла повести сразу с двумя брейками - 4:0. Правда, после этого греческую спортсменку снова стало лихорадить, но, в итоге Мертенс удалось лишь немного сократить отставание, а не отыграть его полностью.

В решающем же отрезке матча борьбы уже не получилось вовсе. Элизе быстро вырвалась вперед с брейком, позволила Саккари оформить моментальный обратный брейк, но после этого именно бельгийская теннисистка полностью завладела инициативой. Мертенс еще дважды взяла геймы на приеме и спокойно завершила встречу в свою пользу.

Таким образом Мария Саккари занимает последнее место в группе "Роза", а вот Элизе Мертенс и Арина Соболенко разыграют путевку в полуфинал WTA Elite Trophy в личном противостоянии.

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о 12:18
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