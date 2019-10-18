пятница, 18 октября 2019 г.

Кристина Младенович выбивает Кики Бертенс из борьбы на Кубке Кремля.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая на сореванованиях в Москве была посеяна под 2-м номером, не сумела пробиться в полуфинал Кубка Кремля. На стадии 1/4 финала Кики в трех сетах уступила француженке Кристине Младенович, занимающей на данный момент 45-ю строчку мирового рейтинга. После проигранного стартового отрезка встречи Бертенс, казалось бы, перехватила инициативу, но в решающей партии сумела взять у соперницы всего 1 гейм. На выход в полуфинал Кубка Кремля Кристина Младенович потратила чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.


Кристина Младенович - (2) Кики Бертенс - 6:4, 2:6, 6:1

Теперь за выход в титульный матч Кубка Кремля Кристина Младенович поспорит с победительницей матча между Кирстен Флипкенс и Белиндой Бенчич. Кстати, после вылета Бертенс именно швейцарская теннисистка имеет неплохие шансы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Ну а Кики Бертенс поедет на Итоговый в качестве основной спортсменки лишь в том случае, если Белинда Бенчич не доберется до финала Кубка Кремля, а Серена Уильямс в это же время снимется с финальных соревнований сезона.

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о 14:28
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