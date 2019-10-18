Кристина Младенович выбивает Кики Бертенс из борьбы на Кубке Кремля.

Кристина Младенович - (2) Кики Бертенс - 6:4, 2:6, 6:1
Теперь за выход в титульный матч Кубка Кремля Кристина Младенович поспорит с победительницей матча между Кирстен Флипкенс и Белиндой Бенчич. Кстати, после вылета Бертенс именно швейцарская теннисистка имеет неплохие шансы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.
Ну а Кики Бертенс поедет на Итоговый в качестве основной спортсменки лишь в том случае, если Белинда Бенчич не доберется до финала Кубка Кремля, а Серена Уильямс в это же время снимется с финальных соревнований сезона.
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