Каролина Мухова обыгрывает Софью Кенин и выходит в полуфинал WTA Elite Trophy.

Каролина Мухова - Софья Кенин - 6:4, 4:6, 6:3
По ходу стартовой партии встречи обеим спортсменкам долгое время удавалось удерживать собственные подачи. До 10-го гейма зрители не видели даже брейк-поинтов, тем неожиданнее стал успех на приеме в исполнении Муховой. Чешская теннисистка воспользовалась первым же в матче брейковым мячом и этим брейком поставила победную точку в поединке.
Во второй партии первой вырваться вперед с выигранной подачей соперницы сумела уже Кенин. В середине сета американка повела с брейком, но довольно быстро упустила и собственный гейм. Правда, уже через несколько минут Софья восстановила свой перевес, оформив брейк под ноль, и сразу же после него уверенно подала на победу в этом отрезке матча.
Начало третьей партии прошло в нервной борьбе - обеим спортсменкам пришлось выцарапывать собственные подачи с брейк-поинтов. Первой не выстояла Кенин, которая упустила гейм и так и не смогла ликвидировать отставание до самого завершения противостояния.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий