Каролина Мухова в напряженной битве переиграла Элисон Риске на WTA Elite Trophy.

Чешская теннисистка Каролина Мухова успешно стартовала на альтернативном Итоговом турнире WTA Elite Trophy в Чжухае. В своем первом матче группового этапа Каролина в трех сетах переиграла американку Элисон Риске, занимающую на данный момент 19-ю строчку мирового рейтинга. Спортсменки обменялись уверенными победами в двух стартовых партиях, а вот в третьем сете Риске дважды вела с брейком, но упускала свой перевес. В итоге почти за 2 часа игрового времени Мухова оформила тяжелейшую победу.
Каролина Мухова - Элисон Риске - 6:2, 2:6, 7:5
Таким образом судьба путевки в полуфинал WTA Elite Trophy определится в личном противостоянии Каролины Муховой с еще одной американкой - Софьей Кенин.
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