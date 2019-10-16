Энди Маррей с трудовой победы стартовал на турнире в Антверпене.

(PR) Энди Маррей - (WC) Киммер Коппеянс - 6:4, 7:6(4)
Маррей, казалось бы, очень неплохо начал поединок, поведя с брейком уже после стартового гейма на приеме. Но в середине партии достаточно неожиданно Киммер вернулся в борьбу, воспользовавшись некоторой пробуксовкой Энди на собственной подаче. Правда, ближе к завершению сета Маррей прибрал инициативу к своим рукам. Сначала британец упустил 2 скрытых сет-болла, но когда дело дошло до реальных сет-поинтов, Энди действовал безукоризненно и взял партию с первой же попытки.
А вот в начале второго сета у Энди возникли непредвиденные трудности. Дважды британец оказывался в роли догоняющего. И если первый брейк Маррей отыграл моментально, то после второго Коппеянс даже мог упрочить лидерство еще одним выигранным на приеме геймом. Энди спасся с брейк-поинта и тут же сам отличился на приеме, выровняв, таким образом, счет в партии.
Сет после этого уже относительно спокойно докатился до тай-брейка, но вот на нем завязалась достаточно нервная борьба с настоящим изобилием мини-брейков. В итоге в этой битве нервов Маррей оказался чуть стабильнее и оформил итоговую победу в матче.
Во втором раунде турнира в Антверпене Энди Маррей сыграет с победителем матча между Пабло Куэвасом и Уго Дельеном.
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