Энди Маррей становится четвертьфиналистом соревнований в Антверпене.

Энди Маррей, стартовавший в основной сетке турнира категории ATP-250 в бельгийском Антверпене благодаря замороженному рейтингу, становится четвертьфиналистом турнира. На стадии второго круга шотландский теннисист в двух партиях обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса, получившего на турнире 8-й номер посева. Маррей в каждом из сетов матча выиграл по гейму на приёме, а сам лишь однажды в дебюте второй партии столкнулся с проблемами на собственной подаче. Тот гейм британец таки защитил с четырёх брейк-поинтов у соперника. На выход в четвертьфинал турнира в Антверпене Энди Маррей потратил 1 час и 25 минут игрового времени.
(PR) Энди Маррей - (8) Пабло Куэвас - 6:4, 6:3
Теперь в четвертьфинале турнира в Антверпене Энди Маррей сыграет против румына Мариуша Копила.
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