Энди Маррей выигрывает британское дерби у Кэмерона Норри и выходит в четвертьфинал турнира в Пекине.

(PR) Энди Маррей - (Q) Кэмерон Норри - 7:6(6), 6:7(4), 6:1
Более чем спокойный ход стартовой партии встречи прервал именно Энди Маррей. Только в концовке сета Энди заработал первые на двоих теннисистов брейк-поинты и сумел повести с геймом на приеме в активе. Маррею оставалось лишь подать на победу в партии, но Норри сумел ликвидировать отставание и в итоге перевести сет на тай-брейк. На нем Кэмерон еще раз проявил характер отыгравшись с тройного сет-болла у соперника, но с четвертой попытки Маррей таки оформил победу в стартовой партии.
Во втором сете сценарий повторился чуть ли не с точностью наоборот. Теперь с брейком сумел повести уже Кэмерон, который тоже выходил подавать на сет, но с треском проиграл этот гейм. Маррей заработал тройной брейк-поинт и со второй попытки отыгрался. Тут же Норри мог ставить точку в сете на приеме, но Энди с сет-болла у соперника защитил собственную подачу. Через несколько минут уже у Маррея были два скрытых сет-болла, но в итоге теннисисты доигрались до второго за матч тай-брейка. Норри тоже упустил несколько сет-поинтов, но в итоге перевел поединок в решающий сет.
И вот уже в нем Энди полностью прибрал инициативу к собственным рукам и блестяще продемонстрировал свою готовность к затяжным поединкам. В самом дебюте сета Маррей оформил 2 брейка и уже не позволил сопернику даже сократить отставание в счете. Норри выиграл лишь гейм престижа.
Теперь в четвертьфинале турнира в Пекине Энди Маррей сыграет с победителем матча между лидером посева австрийцем Домиником Тимом и местным теннисистом Чжи-Чженем Чжаном.
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