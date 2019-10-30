Рафаэль Надаль в напряженной борьбе, но в двух партиях обыграл Адриана Маннарино на старте Мастера в Париже.

(2) Рафаэль Надаль - Адриан Маннарино - 7:5, 6:4
Рафаэль Надаль выигрывает свой первый матч в статусе официально женатого человека. Наверное тот факт, что испанский теннисист проводит свой первый турнир после свадьбы, журналистам приходилось обсасывать потому, что в остальном стартовый раунд Мастерса в Париже выглядел вполне будничным матчем для Надаля. Маннарино сумел навязать отчаянную борьбу, но на самом деле шансы на успех у француза просто не просматривались.
Рафа весь матч контролировал собственную подачу так, будто он играет в финале турнира Большого Шлема. Максимальный контроль, пусть, может, и без видимых для этого усилий. Да, Маннарино отнюдь не славится своими действиями на приеме, но даже он должне был ради приличия добраться хотя бы до брейк-поинта. Надаль не позволил.
Маннарино, конечно, частенько выручала собственная подача. Например, в стартовом сете был эпизод, когда Адриан с брейк-поинта взял гейм благодаря трем подряд эйсам. Но даже зубодробительный ввод мяча в игру в концовках каждого из сетов французу просто не помогал. Обе партии Рафа завершил как раз успешными геймами на приеме.
Матч против Маннарино смело можно расценивать, как разминку для Рафы перед куда более сложным поединком третьего круга. Надалю предстоит сыграть со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, обыгравшим на двух тай-брейках Марина Чилича из Хорватии.
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