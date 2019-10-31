четверг, 31 октября 2019 г.

Рафаэль Надаль уверенно справился со Стэном Вавринкой на пути в четвертьфинал Мастерса в Париже.

2-й номер посева соревнований категории Мастерс в Париже испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно преодолевает стадию третьего круга. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира в Берси Надаль справился с 16-й ракеткой соревнований швейцарским спортсменом Стэном Вавринкой. Рафа оформил по брейку в каждом из сетов, оставил их за собой со счётом 6:4 и оформил итоговую победу, затратив на неё чуть менее полутора часов игрового времени.


(2) Рафаэль Надаль - (16) Стэн Вавринка - 6:4, 6:4

 В начале встречи можно было предположить, что Вавринка настроен дать Надалю, который с понедельника вернётся на первую строчку мирового рейтинга, настоящий бой. Именно Стэн добрался до брейк-поинта уже в стартовом гейме на приёме, но Рафаэль очень чётко доработал собственную подачу, а уже через несколько минут сам лидировал с брейком.

У Вавринки был один единственный шанс спасти первый сет, но вторым брейк-поинтом швейцарский теннисист тоже не воспользовался. А через пару минут Надаль спокойно подал на победу в партии.

Второй сет проходил в равной борьбе, но в концовке Вавринка откровенно поплыл. Стэн начал допускать откровенные срывы, мяч просто не держался на ракетке швейцарца, ну а Надаль тем временем методично раскладывал мячи по самым линиям и ещё больше усложнял жизнь сопернику. В итоге Рафа выдал потрясающую серию из выигранных розыгрышей и чётко оформил выход в четвертьфинал.

Следующим соперником Рафаэля Надаля в Париже станет француз Жо-Вильфред Тсонга, переигравший в сложнейшем матче третьего круга Яна-Леннара Штруффа из Германии.

Ну а после вылета Стэна Вавринки единственным теннисистом, который продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP в Лондоне остаётся француз Гаэль Монфис. Ему необходимо выходить в полуфинал Мастерса в Париже. В эти минуты Гаэль начинает свой матч третьего круга против Раду Албота.

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о 22:51
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