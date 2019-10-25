Онлайн дня. Решающие матчи группового этапа WTA Elite Trophy, четвертьфиналы в Вене и Базеле. Главное в теннисе за 25 октября.

13:25
И новости второго, а то и третьего эшелона. Украинский теннисист Владислав Манафов не сумел пробиться в полуфинал фьючерса в Шарм-эль-Шейхе. На стадии 1/4 финала он уступил французу Кириану Жаке. Во втором сете Манафов вполне мог схлопотать "баранку", но сократил отставание. Правда вернуться в борьбу со счета 0:5 не получилось. Итоговый счет на табло - 6:3, 6:3 в пользу француза.
13:20
Каролина Мухова обыгрывает Софью Кенин и выходит в полуфинал WTA Elite Trophy.
11:50
08:00
Роджер Федерер без борьбы выходит в полуфинал турнира в Базеле.
Один из четвертьфиналов турнира в Базеле, а если быть честным, то и вовсе центральный матч всего игрового дня, к сожалению не состоится. Стэн Вавринка сразу после окончания тяжелейшего поединка второго круга против Френсиса Тиафо, принял решение отказаться от продолжения борьбы. Таким образом зрители в Базеле не увидят швейцарского дерби - Роджер Федерер без борьбы выходит в 1/2 финала турнира.
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