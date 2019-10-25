пятница, 25 октября 2019 г.

Онлайн дня. Решающие матчи группового этапа WTA Elite Trophy, четвертьфиналы в Вене и Базеле. Главное в теннисе за 25 октября.

Все основные события мира тенниса, собранные для вас в одном посте. В режиме реального времени поговорим обо всем, что происходит на кортах по всей планете. Не обойдем вниманием и "около теннисные" новости. Итак, все, что вам нужно знать о сегодняшнем дне - в нашем онлайне.


13:25

 И новости второго, а то и третьего эшелона. Украинский теннисист Владислав Манафов не сумел пробиться в полуфинал фьючерса в Шарм-эль-Шейхе. На стадии 1/4 финала он уступил французу Кириану Жаке. Во втором сете Манафов вполне мог схлопотать "баранку", но сократил отставание. Правда вернуться в борьбу со счета 0:5 не получилось. Итоговый счет на табло - 6:3, 6:3 в пользу француза.


 13:20

 Каролина Мухова обыгрывает Софью Кенин и выходит в полуфинал WTA Elite Trophy.

Сложнейший матч выигрывает чешская теннисистка. По ходу встречи обеим спортсменкам пришлось вызывать на корт медиков, но в итоге именно Мухова проявила чуть больше стойкости.

11:50
А пока Софья Кенин и Каролина Мухова рубятся за место в полуфинале альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy в Чжухае, в другом китайском городе - Шэньчжэне участницы главного Итогового - WTA Finals - сделали "официальное селфи" турнира.




08:00
Роджер Федерер без борьбы выходит в полуфинал турнира в Базеле. 


Один из четвертьфиналов турнира в Базеле, а если быть честным, то и вовсе центральный матч всего игрового дня, к сожалению не состоится. Стэн Вавринка сразу после окончания тяжелейшего поединка второго круга против Френсиса Тиафо, принял решение отказаться от продолжения борьбы. Таким образом зрители в Базеле не увидят швейцарского дерби - Роджер Федерер без борьбы выходит в 1/2 финала турнира.

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о 11:43
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