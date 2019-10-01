Наоми Осака отдала всего 2 гейма Андреа Петкович во втором раунде турнира в Пекине.

(4) Наоми Осака - (Q) Андреа Петкович - 6:2, 6:0
В стартовой партии встречи Наоми достаточно быстро повела с брейком, но Петкович тут же могла отыграться. Немецкая теннисистка не сумела реализовать свой первый в матче брейк-поинт. И, как показало время, этот шанс на приеме был для немецкой теннисистки еще и последним. Под занавес сета Осака еще раз выиграла подачу соперницы и поставила этим брейком победную точку в партии.
Ну а во втором сете Наоми уже просто уничтожала Петкович. Трижды Осака отличилась на приеме, при этом каждый раз японская теннисистка пользовалась уже первым своим брейк-поинтом. В итоге Осака отвесила Андреа полноценную баранку, а с учетом концовки стартовой партии выходит, что Наоми выиграла 8 геймов подряд.
В 1/8 финала Наоми Осака сыграет с победительницей матча между Айлой Томльянович и Элисон Риске.
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