Наоми Осака с баранкой переиграла Элисон Риске на пути в четвертьфинал турнира в Пекине.

Японская теннисистка Наоми Осака становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier Mandatory в Пекине, на котрых она получила 4-й номер посева. В матче третьего круга Наоми разгромила американку Элисон Риске, занимающую на данный момент 24-ю строчку мирового рейтинга. После достаточно боевого стартового сета Осака сумела отвесить сопернице полноценную баранку во второй партии. На выход в четвертьфинал турнира в столице Китая Наоми Осака потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(4) Наоми Осака - Элисон Риске - 6:4, 6:0
Теперь в четвертьфинале турнира в Пекине Наоми Осака сыграет с победительницей матча между Бьянкой Андрееску и Дженнифер Бреди.
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