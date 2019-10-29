Наоми Осака снялась с Итогового Турнира WTA Finals

Японская теннисистка Наоми Осака приняла решение досрочно завершить борьбу на Итоговом Турнире WTA Finals в Шэньчжэне. Наоми, получившая на турнире 3-й номер посева, снялась с соревнований из-за травмы плеча. Таким образом Осаку на Итоговом турнире заменит представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая на прошлой неделе пробилась в финал WTA Elite Trophy. Уже сегодня Кики предстоит провести матч против лидера текущего мирового рейтинга Эшли Барти.
"Я очень разочарована тем, что приходится сняться с Итогового турнира. Явно не так мне хотелось завершить соревнования или весь сезон" -
так прокомментировала свое решение сама Наоми Осака.
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