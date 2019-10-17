Алена Остапенко добилась волевой победы над Элизе Мертенс и шагнула в четвертьфинал турнира в Люксембурге.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко становится четвертьфиналисткой соревнований в Люксембурге. На стадии второго круга турнира Алена в напряженной борьбе переиграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс, которая являлась лидером посева соревнований. Остапенко проиграла стартовый сет встречи, но затем уверенно оставила за собой два последующих отрезка противостояния. На выход в 1/4 финала турнира в Люксембурге Алена Остапенко потратила чуть менее двух часов игрового времени.
Алена Остапенко - (1) Элизе Мертенс - 4:6, 6:2, 6:2
Теперь в четвертьфинале турнира в Люксембурге Алена Остапенко сыграет с победительницей немецкого дерби между Антонией Лоттнер и Андреа Петкович.
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