Бенуа Пэр разгромно уступил квалифайеру на старте турнира в Токио.

4-й номер посева соревнований категории ATP-500 в Токио французский теннисист Бенуа Пэр проигрывает уже на старте турнира. В матче первого круга Бенуа уступил местному квалифайеру Ясутаке Учияме, занимающему 136-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Пэр выиграл всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов встречи. На победу в поединке Учияма потратил всего около 55 минут игрового времени.
(Q) Ясутака Учияма - (4) Бенуа Пэр - 6:2, 6:2
Во втором раунде турнира в Токио Ясутака Учияма сыграет с победителем матча между Раду Алботом и Филиппом Крайиновичем.
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