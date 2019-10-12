Ребекка Петерсон становится первой финалисткой турнира в Тяньцзине.

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон пробивается в финал соревнований в Тяньцзине. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Ребекка в сложнейшем матче переиграла представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую 61-ю строчку текущего мирового рейтинга. Петерсон с баранкой проиграла стартовый сет встречи, но смогла в упорной борьбе оставить за собой две последующие партии противостояния. На победу в матче Ребекка Петерсон потратила чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
Ребекка Петерсон - Онс Жабер - 0:6, 6:4, 7:5
В финале турнира в Тяньцзине Ребекка Петерсон сыграет с победительницей матча между Вероникой Кудерметовой и Хизер Уотсон.
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