суббота, 12 октября 2019 г.

Ребекка Петерсон становится первой финалисткой турнира в Тяньцзине.

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон пробивается в финал соревнований в Тяньцзине. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Ребекка в сложнейшем матче переиграла представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую 61-ю строчку текущего мирового рейтинга. Петерсон с баранкой проиграла стартовый сет встречи, но смогла в упорной борьбе оставить за собой две последующие партии противостояния. На победу в матче Ребекка Петерсон потратила чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.


Ребекка Петерсон - Онс Жабер - 0:6, 6:4, 7:5

 В финале турнира в Тяньцзине Ребекка Петерсон сыграет с победительницей матча между Вероникой Кудерметовой и Хизер Уотсон.

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о 08:38
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