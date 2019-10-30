Бьянка Андрееску не смогла завершить матч против Каролины Плишковой на WTA Finals.

Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску - 6:3, ret
Таким образом в третьем раунде группового этапа WTA Finals Элина Свитолина в ничего не значащем с турнирной точки зрения поединке сыграет против второй запасной - Софьи Кенин. Ну а Симона Халеп и Каролина Плишкова разыграют вторую путевку в полуфинал от Фиолетовой группы в очном противостоянии.
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