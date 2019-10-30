среда, 30 октября 2019 г.

Бьянка Андрееску не смогла завершить матч против Каролины Плишковой на WTA Finals.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску была вынуждена сняться с матча второго раунда группового этапа Итогового Турнира WTA Finals против чешской теннисистки Каролины Плишковой. Причиной отказа Бьянки, получившей в Шэньчжэне 4-й номер посева, стала травма левого колена. Таким образом Элина Свитолина не просто досрочно пробилась в полуфинал Итогового Турнира, но и гарантировала себе первую строчку в Фиолетовой группе.


Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску - 6:3, ret

Таким образом в третьем раунде группового этапа WTA Finals Элина Свитолина в ничего не значащем с турнирной точки зрения поединке сыграет против второй запасной - Софьи Кенин. Ну а Симона Халеп и Каролина Плишкова разыграют вторую путевку в полуфинал от Фиолетовой группы в очном противостоянии.

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о 15:42
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